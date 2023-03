Rykte: James Cameron ønsker å gi ut en ni timer lang versjon av Avatar 3

HQ

James Camerons Avatar-oppfølger har gjort det bra på kinoer rundt om i verden.Ekstremt bra. I skrivende stund har Avatar: The Way of Water klart å klatre opp til tredjeplass blant de mest innbringende filmene i historien, og dette har åpenbart gitt regissøren mye selvtillit når det gjelder de planlagte oppfølgerne.

Nå går det rykter om at den tredje Avatar-filmen får en ni timer lang spesialversjon, eksklusivt for Disney+ etter at den har hatt sin tur på kino. Denne rapporten kommer fra <a href=""https://movieweb.com/avatar-3-9-hour-cut-rumored-for-release-as-limited-series-on-disney/"" target=""_blank"">MovieWeb< /a> som hevder at Cameron sa at oppfølgeren vil bryte alle tidligere rekorder når det gjelder visuelle effekter og historiefortelling. Premieredatoen for Avatar 3 er allerede spikret til 20. desember 2024, så denne ni timer lange spesialversjonen vil først bli relevant en gang i 2025.

Gleder du deg til mer Avatar?