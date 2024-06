Rykte: Jet Set Radio bilder av nyinnspilling lekket ut på nettet

HQ

Som du kanskje husker fra The Game Awards i desember, kunngjorde Sega at de ville lage en ny versjon av flere av sine mest klassiske spillserier, inkludert Crazy Taxi, Golden Axe, Shinobi og Jet Set Radio.

Siden den gang har vi egentlig ikke hørt noe konkret, men nå rapporterer Insider Gamer at bilder fra et kommende Jet Set Radio har funnet veien til nettet via en lekkasje. Men... dette er ikke et nytt spill ifølge lekkasjeren, snarere en komplett nyinnspilling av Dreamcast-originalen.

Bildene skal være fra 2021, så spillet kan ha endret utseende til en viss grad siden den gang. Vi kan ikke unngå å legge merke til at det ser ut til å ha sjarmen til originalen Jet Set Radio, og vi synes det ser veldig bra ut. Med andre ord, kryss fingrene for at disse ennå ubekreftede bildene i X-innlegget nedenfor er ekte.