Rykte: Kathleen Kennedy står i fare for å få sparken, Lucasfilm-sjef under intern gransking

Hva foregår egentlig bak lukkede dører hos Disney og Lucasfilm? De siste ukene har det versert flere rykter om at Kathleen Kennedys jobb kan være i fare, og at hun blir gransket internt. Dette henger trolig delvis sammen med den rekke TV- og filmfiaskoer som studioet har produsert under hennes ledelse, ikke minst den siste Indiana Jones-filmen, som risikerer å bli en av de største floppene i selskapets lange historie.

Men hovedårsaken skal være at Kennedy skal ha underslått penger fra studioet, og er nå under etterforskning på oppfordring fra Disney-sjef Bob Iger. En kilde, ThwipT_, en person som er kjent for å legge ut scoops relatert til filmindustrien og hovedsakelig kommende Disney- og Marvel -verk, hevder til og med at Kennedy allerede har fått sparken og skrev følgende på Twitter:

"Jeg hører at Kathleen Kennedy nå er borte fra Lucasfilm."

Dette er en påstand som også andre personer med tilknytning til bransjen har hørt rykter om, blant annet Joey Paur fra GeekTyrant som nevnte dette i en nyhetssak:

"Jeg har også hørt noe slikt, men ville ikke dele noe før jeg hadde mer informasjon å jobbe med. Jeg ville ikke forhaste meg, men det virker som om det definitivt er noe på gang hos Lucasfilm når det gjelder Kennedy."

Disney har ikke kommet med noen offisiell uttalelse ennå, men det skal bli svært interessant å se om ryktene stemmer, noe vi helt sikkert vil få vite i løpet av de kommende månedene.

Hva er dine tanker og meninger om Kathleen Kennedy? Synes du hun bør bli eller gå?