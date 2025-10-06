Kjent innsider hevder den lenge ryktede Switch 2-versjonen av Red Dead Redemption 2 fortsatt eksisterer

HQ

Det er mange selvutnevnte innsidere som deler sine meninger på nettet, men bare noen få av dem avslører faktisk nøyaktig informasjon med jevne mellomrom. En av disse menneskene er NateTheHate.

Derfor er det interessant at han nå bekrefter at den lenge ryktede nye versjonen av Red Dead Redemption 2 fortsatt er på vei til både Switch 2 og PlayStation 5/Xbox Series S/X. Han skriver at disse versjonene "eksisterer" men legger til at han har "ingen oppdatering om tidspunkt for utgivelse."

I bunn og grunn må vi bare vente og se. Men med tanke på alle de mer eller mindre kjente personene som har sagt det samme før, virker det som om noe er på gang likevel.