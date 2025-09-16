Rykte: KPop Demon Hunters kommer til Fortnite

HQ

I månedsvis har KPop Demon Hunters dominert Netflix, slått rekord etter rekord og dominert musikkhitlistene. Det er allerede bekreftet at en oppfølger er på vei, og nå ser det ut til at de koreanske syngende demonjegerne snart vil gjøre sitt inntog i spillverdenen.

De svært pålitelige Fortnite lekkasjene Loolo og SpushFNBR rapporterer at KPop Demon Hunters kommer til Fortnite, og vi trenger ikke vente lenge fordi det skjer denne sesongen. Det vil sannsynligvis involvere skinn som representerer demonjegerne, og muligens noen fra The Saja Boys, og vi tror det kan være danseemoter.

Mer informasjon fra disse lekkasjene er lovet "neste uke." Ta det med et saltkorn da dette er ubekreftet informasjon, men disse to lekkasjene har vanligvis rett hver gang.