Rykte: Lego er i ferd med å kunngjøre et Mega Drive-sett

Etter utgivelsen av Lego-versjoner av blant annet Atari 2600, Game Boy og NES, ser det nå ut til at den neste konsollen som får Lego-behandlingen blir Mega Drive (Genesis i USA). Som de fleste vet, er det Segas største konsollsuksess noensinne, og den konkurrerte med Super Nintendo i første halvdel av 1990-tallet.

Kilden til ryktet er BrickTap, som regnes som en troverdig innsider i Lego-miljøet. Imidlertid vil alle som håper på noe virkelig massivt sannsynligvis bli skuffet, da dette er et sett som tilsynelatende vil koste tilsvarende $ 40, noe som logisk betyr at det vil være et mindre element. Settet er nummerert 40926 og skal slippes så tidlig som 1. juni, noe som burde bety at vi snart får en formell kunngjøring.

Dette er for øvrig andre gang Lego har gitt ut et Sega-tema sett basert på maskinvare, da det i fjor ble gitt ut en Mega Drive-kontroller. Vi krysser fingrene for at det blir et populært sett, slik at Lego og Sega kan gi ut et større felles prosjekt nedover linjen.