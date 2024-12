Rykte: Lego Horizon Adventures kan komme til Xbox

HQ

Ifølge rapporter planlegger Sony å lansere Lego Horizon Adventures på Xbox i løpet av de kommende månedene, muligens så tidlig som i begynnelsen av neste år. Hvis dette stemmer, vil det være nok et skritt mot en stadig mer åpen fremtid for spill utviklet av Sonys egne studioer, som historisk sett har vært eksklusive for PlayStation. Dette skiftet begynte så sent som i 2020, da Horizon: Zero Dawn og Days Gone ble utgitt på Steam. Det er imidlertid verdt å merke seg at verken Sony eller PlayStation offisielt har bekreftet dette ryktet ennå, så ta det med en klype salt.

Synes du Sony bør gi ut noen av sine tidligere PlayStation-eksklusive spill på Xbox?