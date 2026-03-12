Rykte: Lego PlayStation kommer innen utgangen av året

HQ

Det ser ut til at det snart kommer et nytt tilskudd til Legos videospillsamling, ettersom et nytt rykte fra en veldig erfaren og ofte nøyaktig leaker, lego_minecraft_goat, har hevdet at den originale PlayStation snart vil bli muret.

Jepp, hvis du har vært på utkikk etter selskap for din Lego Nintendo Entertainment System og Game Boy, vil du tilsynelatende snart kunne legge til PS1. Det sies at dette settet vil komme innen utgangen av året, sannsynligvis rundt desember, og at det vil spenne over 1,911 stykker med en kostnad på $ 159.99 / € 159.99.

Det skal sies at selv om denne personen ikke pleier å ta feil av informasjonen sin, bør vi behandle denne nyheten med en viss forsiktighet før Lego eller Sony PlayStation kommer med en offisiell kunngjøring.

Ville du fått tak i et Lego PlayStation-sett?