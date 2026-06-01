Rykte: Lego Superman neste i køen for TT Games

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Lego Superman ble nylig utgitt og ser ut til å ha fått en velfortjent varm mottakelse fra både kritikere og spillere. Vi likte det også og ga det en strålende anmeldelse.

Nå ser vi selvsagt frem til massevis av DLC som vil utvide eventyret ytterligere (ikke minst med Harley Quinn og Jokeren), men hva kommer etter det? Vel, det ser ut til at TT Games for tiden jobber med en Superman-tittel beregnet på enspiller-spill. Kilden er eieren av Lego Games News-kontoen på X, som går under navnet Zay, og som tidligere har lekket informasjon om Lego-spill som viste seg å være nøyaktig ved flere anledninger.

Men ... bare noen timer etter denne uttalelsen ble alle tråder på både X og Reddit slettet, mens Lego Games News selv skrev:

"Lego Games News vet ikke hva det neste spillet TT Games vil gi ut. Til tross for nylige rykter som sier det. Vi er bare fans som alle andre :)

Vi beklager at vi har kommet med kommentarer på våre personlige kontoer som antyder potensielle prosjekter på en spøkefull måte."

Vi vet selvfølgelig ikke om Zay bare spøkte, men mange ser ut til å tro at det ligger mer bak dette enn det som ser ut til å være tilfelle. Kanskje ble han kontaktet av Warners advokater, som ba ham om å være mer forsiktig med slik informasjon, og at det var derfor han fjernet alt?

Uansett føles et Supermann-spill ganske logisk. Han er det største ansiktet i DCU akkurat nå og har en ny film som kommer ut i 2027. Å gi ut et Lego-spill i forbindelse med det ville åpenbart være et smart trekk.