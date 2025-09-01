Rykte: Legos første Pokémon-sett vil være et gigantisk sett

HQ

Lego og Nintendo har lenge hatt et vellykket samarbeid, og har produsert flere populære sett og til og med et interaktivt leketøyskonsept. Derfor ble vi ikke helt overrasket da de i vår kunngjorde at de ville utvide samarbeidet med The Pokémon Company.

Ingen ytterligere detaljer ble gitt på det tidspunktet, men nå har Reddit-tråden Legoleak (takk VGC) avslørt at spesielt eldre fans vil bli veldig fornøyde med de første prosjektene. Det er tre sett for 18 år og oppover, hvorav det største består av 6 838 brikker, noe som gjør det til et av de største Lego-settene noensinne. Imidlertid kommer det til en pris, som sies å være $ 649.99, med en planlagt utgivelsesdato 1. mars.

Vi kan bare spekulere i hva dette gigantiske settet vil være. Blir det en gigantisk Pikachu, en enorm Poké Ball med mange funksjoner, et enormt diorama, eller noe helt annet? Hva tror og håper du på?

Og ikke glem at dette er ubekreftet, så ta det med en klype salt inntil videre.