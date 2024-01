Rykte: Lords of the Fallen 2 skal lanseres i 2026

HQ

Soulslikes er ikke akkurat noen mangelvare på spillmarkedet i skrivende stund, og antallet kloner ser bare ut til å øke. En av de mest vellykkede av disse var CI Games' Lords of the Fallen, som med sine episke kamper og mørke fantasyverden ble en overraskende suksess.

Bare i løpet av de første ti dagene klarte Lords of the Fallen å selge hele én million eksemplarer, noe som absolutt ikke er dårlig for det som tidligere var en relativt ukjent tittel (i hvert fall originalen som ble utgitt i 2014). Noe som nå har fått CI Games til å sette i gang arbeidet med oppfølgeren.

Studioet selv har imidlertid ikke bekreftet (eller avkreftet) opplysningene, som i stedet kommer fra videospill-"forskeren" Kurakasis, som har notert seg at CI Games har varemerkeregistrert navnet "Death of the Fallen", noe som fikk ham til å grave videre på blant annet LinkedIn.

Du kan lese hele den svært omfattende rapporten hans i følgende X-post, men poenget er at Lords of the Fallen 2 mest sannsynlig vil bli lansert i 2026 hvis alt går etter planen.

Hva syntes du om Lords of the Fallen, og gleder du deg til en oppfølger?