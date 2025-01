Rykte: Mario Kart 9 satt til mars 2025-utgivelse på Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2-ryktene kverner videre, og de siste spekulasjonene hevder at Mario Kart 9 vil være en viktig lanseringstittel for den kommende konsollen 3. mars 2025. Denne nyheten strider mot tidligere forventninger om at et nytt 3D Mario-spill ville ta ledelsen. Ryktet erter også inkluderingen av F-Zero-elementer, noe som vil kombinere to legendariske Nintendo-franchiser for en spennende racingopplevelse. Denne rapporten føyer seg til en tidligere lekkasje fra desember som antydet de samme detaljene. Som alltid med rykter, er det best å ta dette med en klype salt. Selv om denne nye lekkasjen kommer fra Average Lucia Fanatic, en kilde som er kjent for sin nøyaktighet, har Nintendo ennå ikke kommentert påstandene.

Kan Mario Kart 9 virkelig være overskriften på Switch 2-lanseringen?