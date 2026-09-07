Rykte: « Mario Kart World får besøk av Star Fox

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Da « Mario Kart World ble lansert tidlig i fjor sommer, la mange merke til at spillet nærmest virket skapt for DLC. Flere av karakterene hadde få antrekk, den åpne verdenen var relativt tom, det var tomme områder på kartet som lett kunne fylles ut, og flere førere fra « Mario Kart 8 Deluxe manglet.

Men... det har gått nesten halvannet år siden spillet kom på markedet, og så langt har det ikke blitt sagt noe om noe DLC. Nå hevder imidlertid den ganske kjente Nintendo-lekkasjen Malo932 (via My Nintendo News) at DLC faktisk er under utvikling, og hvis du har savnet gjestekarakterer, er det nettopp det som er på vei. Riktignok dreier det seg ikke om favoritter som Link eller Isabell (som begge er med i «Mario Kart 8 Deluxe»), men heller om « Star Fox-gjengen.

Det ser heller ikke ut til at dette vil være det eneste vi får se fra Fox McCloud og vennene hans, for denne lekkasjen antyder også at et nytt Star Fox-spill er under utvikling.

Selvfølgelig er alt dette bare rykter, så ta det med en stor klype salt, men vi krysser fingrene, ikke sant?