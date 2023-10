Rykte: Marvel lager Thor 5 uten Taika Waititi som regissør

HQ

Etter å ha blåst nytt liv i Thor-franchisen med Ragnarok, og deretter nesten senket den med Love and Thunder, er det nå indikasjoner på at Taika Waititi sin tid som Marvel-regissør er over. Ifølge ny informasjon fra innsideren Daniel Richtman har studioet nå valgt å gå videre med neste Thor uten regissørens medvirkning.

Kritikken mot humoren, som i økende grad har kommet til å prege Thor, har nok gjort sitt og med litt flaks fått Marvel til å prøve en ny vinkling med den femte filmen. Taika selv har tidligere kommentert de mange negative anmeldelsene som Love and Thunder fikk, og sa den gang:

"Noen publikummere elsket virkelig humoren i filmen. Noen ville virkelig at den skulle være akkurat som tegneseriene. Men du vet, jeg sier alltid at hvis du vil at den skal være akkurat som tegneserien, så les tegneserien. Du må forandre ting her og der for å gjøre det til en film."

Hva syntes du om Love and Thunder? Var det for mye humor? Hva håper du å se i den femte Thor-filmen?