Rykte: Marvel ønsker å bruke Avengers: Doomsday og Secret Wars som en stor avskjed for Chris Hemsworths Thor

HQ

Det er bare en håndfull av de opprinnelige Avengers igjen i drift. Robert Downey Jr.s Iron Man er død i hovedtidslinjen Marvel Cinematic Universe, Chris Evans' Captain America har trukket seg tilbake og er nå pensjonist, og Scarlett Johanssons Black Widow er også død for lenge siden, slik at det bare er Jeremy Renners Hawkeye, Mark Ruffalos Hulk og Chris Hemsworths Thor igjen. Men det ser ut til at dagene for en av disse karakterene også kan nærme seg slutten, ettersom et nytt rykte antyder at Avengers: Doomsday og Secret Wars kan bli den store, avgjørende avskjeden for den sterkeste Avenger.

Ifølge en ny rapport fra The Cosmic Circus kan Hemsworths Thor synge på siste verset. I en Q&A-artikkel nevnes det at det nåværende ryktet vil se denne Thor-kjernen bli pensjonert etter de to neste ensemblesatsingene, men at Thor som karakter kan komme tilbake i fremtiden på en annen måte som en del av Thor Corps, for eksempel.

"Etter det vi har hørt, vil Thor gjenforenes med Loke på et eller annet tidspunkt i løpet av disse filmene. Og han vil i hovedsak være en av de siste OG Avengers som er igjen. Vår venn Alex Perez hørte et rykte om at Marvel ønsket å gi Chris Hemsworths Thor en skikkelig avskjed i disse filmene på en episk måte, med kilder som pekte på New Avengers (Vol. 3) # 32 som inspirasjon.

"Selv om det kan være slutten for Chris Hemsworths Thor akkurat nå, utelukker ikke det muligheten for at karakteren kommer tilbake, ettersom han også har blitt fortalt at Thor Corps, så vel som andre deler av Thors mytologi fra tegneseriene, vil bli tilpasset for Secret Wars og videre."

Med tanke på at Hemsworth vil ha spilt Thor i over 15 år når Secret Wars kommer, tror du det er et godt tidspunkt å pensjonere karakteren og introdusere litt mer friskt blod til MCU?