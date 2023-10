Rykte: Marvel planlegger reboot av MCU

HQ

Store endringer er på vei til Marvel Cinematic Universe. I hvert fall hvis de siste ryktene om hva studiosjef Kevin Feige har sagt, stemmer. For i et intervju i forkant av lanseringen av den nye boken MCU: The Reign of Marvel Studios avslører forfatter Joanna Robinson at Feige har antydet at den kommende Avengers: Secret Wars vil fungere som en reboot for universet. Forfatteren sier følgende til podcasten The Watch:

"Vi har et sitat fra Kevin Feige som på en måte antyder at Secret Wars kommer til å fungere som en myk reboot der de kan beskjære alt."

Hun fortsatte med å nevne at dette betyr at de kan bringe tilbake figurer som tidligere ble faset ut, og luke ut det som ikke fungerer.

"Det er ikke for å bruke en Loke-isme. De kutter ut alt som ikke fungerer, og beholder bare det som fungerer, eller bringer tilbake folk du trodde var borte for alltid."

Dette støttes også av informasjon som ScreenRant har kommet over om de siste sidene i den kommende boken, som nevner at en reboot av MCU kan være på trappene.

"Feige måtte lære forskjellige ting av tegneseriene: hvordan superhelter med jevne mellomrom må startes på nytt, hvordan man stopper varianter og spinoffs fra å komme ut av kontroll, hvordan et årlig mega-crossover-event kan forene en rekke ulike figurer."

Avengers: Secret Wars forventes å ha premiere 7. mai 2027, og mye kan skje før den tid. Vi vet også at den kommende Fantastic Four sies å røre i gryta, og så må vi ikke glemme X-Men som også er planlagt å bli en del av MCU etter at Disney kjøpte 20th Century Fox for fire år siden.

Tror du MCU ville hatt godt av en reboot?