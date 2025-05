Rykte: Marvel tilbød Jeremy Renner lav lønn for å unngå å lage en ny sesong av Hawkeye

I forrige uke fortalte vi at Jeremy Renner hadde blitt tilbudt en elendig lønn av Marvel for å komme tilbake som Hawkeye for en andre sesong. Ifølge Renner tilbød de ham halvparten av lønnen fra den første sesongen, noe han umiddelbart takket nei til. Slik hørtes det ut i intervjuet med Variety:

"De spurte meg om å gjøre sesong 2, og de tilbød meg halvparten av pengene. Jeg sa: "Vel, det kommer til å ta meg dobbelt så mye arbeid for halvparten av pengene, og åtte måneder av min tid, egentlig, for å gjøre det for halvparten av beløpet. Tror du jeg bare er halve Jeremy fordi jeg ble overkjørt? Kanskje det er derfor du vil betale meg halvparten av det jeg tjente i den første sesongen."

Nå har en innsider snakket ut om lønnskonflikten, og antyder at Marvel egentlig ikke ønsket å produsere en andre sesong. Det ville få det til å se ut som om Jeremy Renner var grunnen til at en andre sesong ikke ble noe av, snarere enn at Marvel selv kansellerte serien.

"Ingen forteller Renner at serien hadde middels seertall og at kostnadene ville ha gått ned over hele linjen for en sesong 2 - det vil si, hvis ikke sjefene hadde presset ham i utgangspunktet, slik at de kunne legge skylden for kanselleringen på ham, og ikke på dem."