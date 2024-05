Rykte: Marvel vil ha Dwayne Johnson til å spille skurk i kommende X-Men-reboot

HQ

Vil Dwayne Johnson få en ny sjanse som superhelt? Ryktene tyder på at dette kan være tilfelle, til tross for den gigantiske floppen som var Black Adam og alle de påståtte problemene som fant sted bak kulissene under produksjonen.

Ifølge en kjent innsider, MyTimeToShineH (takk, ComicBookMovie.com), er Marvel ivrig etter å rekruttere Hollywoods mest muskuløse darling som skurk i den kommende rebooten av X-Men. Nærmere bestemt En Sabah Nur, eller Apocalypse som han er bedre kjent som.

En rolle som Oscar Isaac inntok i Bryan Singers X-Men: Apocalypse for åtte år siden, som fikk en mildt sagt lunken mottakelse etter suksessen med Days of Future Past.

Er Dwayne Johnson en bedre kandidat for rollen? Vel, fysisk sett er han definitivt det. For selv om Isaac er en fenomenal skuespiller, har han aldri føltes helt riktig i rollen som Apocalypse, så hvem vet. Kanskje dette kan bli bra?

Hva tror du, kan Dwayne Johnson være den rette personen til å spille Apocalypse?