Rykte: Marvel vil ha Mads Mikkelsen i rollen som Doctor Doom

HQ

Ifølge John Campeas YouTube-kanal pågår det for tiden en diskusjon mellom den danske dynamitten Mads Mikkelsen og superheltmekkaet Marvel om rollen som Doctor Doom. Han er imidlertid klar på at de mest sannsynlig snakker med andre kandidater, og at det på ingen måte er sikkert at Mikkelsen skal spille den store skurken i den kommende Fantastic Four. Her er hva han sier om saken, hvis du ikke orker å pløye gjennom hele videoen, som er en 17 minutter lang video full av Pedro Pascal-dyrkelse:

"Det jeg har fått bekreftet, er at Marvel har snakket med Mads Mikkelsen om Doom. For å være tydelig, de har sikkert snakket med et dusin mennesker. De har ikke fortalt meg at Mads Mikkelsen har fått rollen som Doom. Ikke i det hele tatt. Men de kunne bekrefte for meg at Mads Mikkelsen er en av dem de har snakket med om Doom."

Få vil vel klage på valget, men det er én ting som kan være problematisk, og det er at Mikkelsen allerede har spilt Kaecilius i Doctor Strange. Det er ikke nødvendigvis et problem i seg selv, men ofte prøver man å ikke caste to forskjellige karakterer i samme univers med samme skuespiller. Siden ingen kilde, av åpenbare grunner, er nevnt, vet vi heller ikke sannheten om dette, så det er nok best å holde på saltbøssen en stund til.

Andre skuespillere som ryktes å bli med i Matt Shakmans nye superheltrolle, bortsett fra Pedro Pascal, som allerede ryktes å ha blitt tilbudt rollen som Reed Richards, alias Mister Fantastic, er Venessa Kirby som Sue Storm, alias den usynlige kvinnen, sammen med Joseph Quinn som Johnny Storm, alias The Human Torch, Ebon Moss-Bachrach som Ben Grimm, alias The Thing. Javier Bardem og Antonio Banderas har begge blitt nevnt i forbindelse med rollen som Galactus.

Fantastic Four har planlagt lanseringsdato 2. mai 2025.

Vil du se Mikkelsen som Doctor Doom?