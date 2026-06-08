Rykte: Marvels Blade har blitt kansellert

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Midt i alle bekreftelsene og de store kunngjøringene som ble gjort i går på Xbox Games Showcase, skilte det seg også ut noen få bemerkelsesverdige fravær. Det mest slående var Marvels Blade, som tidlige rykter denne måneden antydet at vi ville se på Microsoft-arrangementet. Nå ser det imidlertid ut til at en av de mest pålitelige innsiderne på den nåværende scenen, journalisten Jeff Grubb fra Giant Bomb, antyder at spillet nylig har blitt kansellert, og at dette er grunnen til at vi verken så det i går eller vil vi se det i fremtiden.

Dette kan selvfølgelig være rent spekulativt, men Grubb har vist seg å være godt informert om den siste utviklingen på Xbox. Da regissør Dinga Bakaba ba spillerne om tålmodighet i desember i fjor for å kunne levere et veldig "spesielt" spill, var situasjonen en helt annen. Nå, med den pågående omstruktureringen som Asha Sharma gjennomfører over hele merkevaren, kan det hende at Marvel's Blade og dens uberegnelige utvikling ikke lenger passer så godt inn i hennes fremtidige planer.

Dette er selvfølgelig ikke hyggelige nyheter å rapportere, og vi håper å få offisiell bekreftelse snart angående spillets faktiske status. Marvel's Blade skulle være en original historie basert på hele karakterens bakgrunnshistorie, snarere enn en tilpasning av tegneseriene eller de velkjente Wesley Snipes-filmene, eller en tilknytning til filmprosjektet (som også har hengt i balansen i årevis) med Mahershala Ali som karakteren hos Marvel Studios.

Tror du Marvels Blade har blitt kansellert? Var det et prosjekt du fulgte nøye med på?