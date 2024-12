Rykte: Marvels Nova serieskurk avslørt som Annihilus

Etter mange år med spekulasjoner begynner Marvel-fansen endelig å se bevegelse i den etterlengtede Nova -serien. Selv om Kevin Feige nylig antydet at fan-favoritt-helten kanskje ikke ville debutere før om noen år, er det tydelig at det er fremgang på gang. Med Ed Bernero, kjent for sitt arbeid med Criminal Minds, som skal skrive manuset, ser serien ut til å ta form.

Ifølge Daniel Richtman, en innsider, har Marvel angivelig valgt Annihilus som seriens sentrale skurk. Karakteren, en mangeårig fiende av Fantastic Four, ble tidligere vurdert for Guardians of the Galaxy Vol. 3 før High Evolutionary til slutt fylte den rollen. Nå ser det ut til at herskeren av den negative sonen vil få sin tid til å skinne i dette nye kosmiske eventyret.

Med Nova klar til å utforske Marvels ekspansive intergalaktiske historie, kan inkluderingen av en så formidabel skurk som Annihilus sette scenen for spennende kamper og drama i verdensrommet. Fans er ivrige etter å se hvordan serien kobles til det større Marvel Cinematic Universe, spesielt med tanke på Annihilus' bånd til Fantastic Four.

Hva synes du om Annihilus som skurk i Nova? Er du begeistret for denne kosmiske kampen, eller hadde du håpet på en annen fiende?