Rykte: Matrix 4 skal hete Matrix Resurrections

Et nå slettet Instagram-innlegg har i dag svirret på Twitter og Reddit, da det trolig har lekket tittelen på den kommende Matrix-filmen. Den blir den fjerde i rekken og skal ifølge ryktene hete Matrix Resurrections.

YouTube-brukeren NeoMatrixology sørget for å lagre bildebevis og deler det i en ny video. Det er snakk om et innlegg fra en bruker ved navn love_lana_wachowski, som visstnok har delt et bilde fra en av makeup-artistene til filmen, som hadde fått et takkekort. På det kan vi tyde teksten: "...during these extraordinary times in the making of Matrix Resurrections. Wir lieben euch, Lana & James."

At de velger et navn som Matrix Resurrections fremfor Matrix 4 er ikke urimelig, og med tanke på at filmen skal ha premiere sent i år, burde en offisiell annonsering samt en første trailer ikke være altfor langt unna.