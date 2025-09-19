Rykte: Mega Man gjør seg klar til å bli med i Sonic Racing: Crossworlds

HQ

I går delte vi våre tanker om Sonics egen Mario Kart World-utfordrer, Sonic Racing: Crossworlds (vi likte det, les vår anmeldelse her), som vil bli utgitt 25. september. Men tilsynelatende har fysiske eksemplarer av spillet funnet veien ut på markedet, og nå har bilder av utgivelsen dukket opp på sosiale medier.

Interessant nok ser det ut til å være et bilde som avslører hvilke gjestekarakterer, spor og kjøretøy som kommer til spillet, med Minecraft og Svampebob og mer som allerede er kunngjort. Et navn vi imidlertid ikke visste skulle komme, er Mega Man.

Hvis vi antar at bildene er ekte, ser det ut til at Capcoms elskede "blå bomber" vil dukke opp som sjåfør i spillet, og antageligvis med en tilhørende kart (kan det være en transformert Rush?) og kanskje til og med sin egen bane. Vi kan drømme, og forhåpentligvis får vi vite mer før heller enn senere (Tokyo Game Show neste uke kanskje...?).

Sjekk ut to av de lekkede bildene i Bluesky-innlegget nedenfor - og hold fingrene krysset.