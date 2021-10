Rykte: Metal Gear Solid 3-remake og nytt Castlevania avsløres i 2022

HQ

For to år siden bekreftet Konami at de ville begynne å lage flere spill med store budsjetter igjen, og siden den gang har det gått ganske troverdige rykter om en remake av Metal Gear Solid, et nytt Castlevania og ikke minst det nærmest bekreftede Silent Hill-spillet. Nå kastes det virkelig bensin på bålet.

Den vanligvis veldig pålitelige Andy Robinson hos Video Game Chronicle har nemlig bestemt seg for å avsløre at hans kilder hevder at Konami har hyret inn Virtuos (som blant annet har laget Switch-utgavene av Dark Souls: Remastered, BioShock: The Collection og The Outer Worlds i tillegg til hjulpet til med Horizon: Zero Dawn) til å lage en remake av Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Dermed høres det ut som om penere utgaver Big Boss, The Boss, en ung Ocelot og kompani ikke bare blir å finne på Pachinko-maskiner etter hvert. Dette stemmer med det jeg har hørt også, men i tillegg hevder Robinson at "de originale Metal Gear Solid-spillene" skal pusses opp for dagens konsoller før MGS3-remaken lanseres.

Som om det ikke var nok avslører kildene at et nytt Castlevania-spill er på vei, samtidig som at de gjentar at en rekke Silent Hill-prosjekter er under utviklingen. Da er det jo ganske forståelig at Konami egentlig skulle annonsere flere spennende ting i sommer før selskapet plutselig ombestemte seg. Nå får bare tiden vise hvor lenge vi må vente før Konami bekrefter disse spillene.

