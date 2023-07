Rykte: Microsoft dreper Xbox Live Gold og gjør det om til Game Pass Core

HQ

For to år siden skrev jeg det var åpenbart at Microsoft ville slutte med Xbox Live Gold og i stedet satse alt på Game Pass, så dette har vi ventet lenge på.

For det ser ut til at Windows Central gjorde en feil og publiserte en artikkel som bekreftet at Xbox Live Gold vil bli omgjort til et nytt Game Pass-nivå kalt Xbox Game Pass Core den 1. september, før de fjernet den veldig raskt, men ikke før cafe.naver.com klarte å få tak i informasjonen.

Dette vil ikke bare være en navneendring, ettersom Games with Gold endelig vil stoppes som en del av dette. I stedet vil Xbox Game Pass Core-abonnenter få tilgang til et lite utvalg av spillene som er tilgjengelige med de vanlige/høyere nivåene av Game Pass. Denne samlingen starter med mer enn 25 spill, deriblant:

Spill du allerede har skaffet deg som en del av Games with Gold vil fortsatt være tilgjengelige så lenge du har Xbox Game Pass Core, så det gir mening at eksisterende Xbox Live Gold-medlemmer automatisk konverteres til Core. Da bør det ikke være noen overraskelse at prisen forblir den samme, og at Xbox Game Pass Core kreves for å spille flerspillerspill som ikke er free-to-play.

Vi kan forvente å få en offisiell bekreftelse og flere detaljer om dette enten senere i dag eller senere denne uken, avhengig av om Microsoft ønsker at oppkjøpet av Activision Blizzard King skal få all oppmerksomheten eller ikke.

Hvordan synes du Xbox Game Pass Core høres ut?