Rykte: Microsoft forbereder en brutal runde med permitteringer for Xbox

Så langt har alt som er rapportert om Asha Sharmas tidlige dager som sjef for Xbox vært positivt, og viser en drivkraft for å gjenoppbygge tilliten til merkevaren, men kanskje det er mer bekymringsfull utvikling i horisonten. GamingBolt fremhever et rykte som er lagt ut på Blind, som angivelig er et "anonymt forum for profesjonelle", der en person som hevder å være fra Activision Blizzard hevder at det kommer massive oppsigelser fra Microsofts spilldivisjon.

Microsoft har nylig stanset alle nyansettelser, noe som er en vanlig praksis i forkant av permitteringer, og tilsynelatende dreier det seg om svimlende 15 % av arbeidsstyrken. Informasjonen er helt ubekreftet, men hvis det er sant, representerer det et stort tilbakeslag og kan til og med føre til nedleggelse av studioer.

Denne bitre pillen skal angivelig kunngjøres enten 6. mai eller 5. juni (vi vet ikke om kilden er amerikansk eller fra en annen del av verden, noe som påvirker hvordan datoene skrives), og når det er sagt, kan vi bare vente og se - og håpe at det hele bare er en bløff.