Rykte: Microsoft har flere overraskelser i vente til morgendagens Xbox Developer Direct

Som du kanskje vet, er det et dedikert Xbox-arrangement i morgen, hvor Microsoft har lovet å vise frem Doom: The Dark Ages, South of Midnight og Clair Obscur: Expedition 33 - i tillegg til et hemmelig spill fra et hemmelig studio.

Vi har imidlertid allerede rapportert at det ser ut til at Xbox-teamet har noen overraskelser i vente for arrangementet, som tilsynelatende kan være større enn det høres ut. Kilden på den tiden var Jez Corden, redaktør for Windows Central og en person med bevist innsikt i Microsoft. Nå slutter en annen svært troverdig kilde seg til koret, nemlig Insider Gaming. De skriver at "et par andre overraskelser vil bli annonsert under arrangementet eller i de kommende dagene,".

Ryktene har svirret om det hemmelige spillet med gjetninger som et comeback for Ecco the Dolphin, Final Fantasy VII: Remake for Xbox og et nytt Ninja Gaiden - men det har også vært snakk om en remaster eller nyinnspilling av The Elder Scrolls IV: Oblivion. Andre kvalifiserte gjetninger inkluderer nye spill for Game Pass og en overraskelseslansering (det var under dette arrangementet at Hi-Fi Rush ble smuglansert for to år siden).

Vi må bare vente og se. I morgen kl. 19 er det tid for Xbox Developer Direct 2025, og vi vil selvfølgelig rapportere om alt.