Rykte: Microsoft har planlagt et Xbox-arrangement i januar

I forkant av The Game Awards hevdet den vanligvis kunnskapsrike Windows Central-redaktøren Jez Corden at Microsoft ikke ville vise mye fordi han hevdet at de i stedet ville ha sitt eget arrangement tidlig i 2025.

Nå sier en annen innsider, The Verge-redaktør Tom Warren, nærmest det samme på Bluesky, og forklarer at også han forventer et Xbox-arrangement tidlig i 2025, og spesifiserer at han tror det er så tidlig som i januar.

Det er unektelig mye som skjer neste år fra Microsoft, noe Warren er enig i, og skriver :

"Føles som om Microsoft endelig har truffet en god flyt med Xbox Game Pass-utgivelser, spesielt med nylige slipp som Indiana Jones og det som ligger foran i 2025. Avowed, South of Midnight, Doom, Towerborne, Fable, Outer Worlds 2 og mer kommer neste år. Jeg forventer også et Xbox-arrangement i januar 👍"</em>

Avowed er det eneste av alle disse spillene han lister opp som har en bekreftet utgivelsesdato, så det ville absolutt være passende å ha et Xbox-event med mer informasjon om hva som kommer - og når.