Rykte: Microsoft lader opp til kunngjøringen av Psychonauts 3

Psychonauts-serien gjorde en triumferende retur i 2021 etter 16 år uten en ny utgivelse. Tittelen ble raskt et av årets beste spill for både publikum og kritikere (og fikk faktisk noen store priser). Så det var mye håp om at Double Fine og Microsoft ikke ville forlate serien så lenge igjen, og det er ikke sikkert at det blir tilfellet.

Før vi kaster armene i været, er det verdt å merke seg at det ikke har kommet noen offisiell uttalelse om saken utover det åpenbare. Den offisielle Xbox Australia-kontoen delte et bilde på sosiale medier med en kryptisk melding som det ikke tok fansen lang tid å finne ut av: Det er en klar referanse til Psychonauts-serien.

Med tanke på at det har gått to år siden utgivelsen av det andre spillet og hvor nær vi er Xbox Showcase 11. juni, er kanskje hype-maskinen allerede satt i gang for å gi oss en av arrangementets store overraskelser.

Vi vil gjerne se en Psychonauts 3, vil du?