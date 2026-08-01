Rykte: Microsoft ser ut til å ville fortsette med støtte for fysiske plater i neste generasjon

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Det er en måned siden Sony kunngjorde den noe sjokkerende nyheten om at de skal fase ut fysiske spill fra og med januar 2028. Selv om et klart flertall av alle spill i dag selges digitalt, er mange svært kritiske til dette tiltaket.

Blant annet har det blitt uttrykt bekymring for at PlayStation-konsollene ikke er særlig bakoverkompatible, at den eneste muligheten til å kjøpe spill til en lavere pris vil forsvinne, og at Sony ikke gir tilstrekkelig beskyttelse for digitalt kjøpte produkter, mens de fysiske spillene ikke vil fungere i det hele tatt. Michael Futter, medstifter av konsulentfirmaet F-Squared innen spillbransjen, uttalte nylig at Sonys beslutning om å slutte å selge fysiske spill er «ekstremt forbrukerfiendtlig».

Sony står imidlertid fast på sitt, og kunngjorde så sent som fredag at beslutningen er endelig. Mange har trodd at Nintendo vil være det eneste selskapet som fortsetter å støtte fysiske spill i fremtiden, siden Microsoft var en tidlig tilhenger av digitalt nedlastede spill. Men så langt har ingenting blitt sagt om Project Helix og fysiske plater, og nå gir Digital Foundry-eksperten John Linneman sitt bidrag til diskusjonen.

Han sier at han slett ikke er overbevist om at Microsoft vil fase ut fysiske spill i neste generasjon. Tvert imot tyder hans nyeste informasjon på at Project Helix vil støtte plater (sitat via Resetera):

«Jeg hadde hørt fra et par kilder [...] men i hvert fall før den nåværende Xbox-omstarten – jeg vet ikke hvor det står nå – høres det ut som om Microsoft faktisk hadde store planer om å fortsette med støtte for plater. Ikke fordi de legger vekt på salg av fysiske plater, men fordi de ønsket å sikre at alle Xbox-spillene dine fortsatt kan spilles på nye Xbox-konsoller.»

Det Linneman refererer til, er Positron-programmet, som gjør det mulig å konvertere fysiske Xbox-spill til digitale lisenser. Dette ville for eksempel gi deg muligheten til å spille dine gamle Xbox 360-spill både på PC og Project Helix – men for å gjøre det trenger du en diskstasjon slik at de gamle spillene dine fungerer. Han fortsetter:

«[...] Jeg tror alt dette kan henge sammen med denne «disk-til-digitalt»-greia også, men jeg får en følelse av at de faktisk kanskje vil gjøre det, spesielt med tanke på reaksjonen deres. Jeg sier ikke at de kommer til å løse problemene [...] men jeg ser for meg en fremtid der Microsoft faktisk støtter fysiske plater fremover, for brukere som ønsker å ta med seg spillbiblioteket sitt... mens Sony bare kutter folk helt av.»

Kort sagt ser det ikke ut til at det siste ordet er sagt om hvorvidt Project Helix vil støtte fysiske spill. Forhåpentligvis får vi høre mer i høst, ettersom Microsoft har planlagt et arrangement for å feire Xboxens 25-årsjubileum.

Hvor viktig er det for deg at den neste Xbox-en har en diskstasjon?