Rykte: Microsoft skal utgi Toys for Bobs første spill som uavhengig utvikler

Da Microsoft kunngjorde at 1900 personer fra Activision Blizzard og Xbox skulle sies opp virket det som om Toys for Bob (Skylanders, Crash Bandicoot: Nsane Trilogy) var historie. Heldigvis hadde studioet og Microsoft andre planer, og i forrige måned avslørte førstnevnte del at de skal bli selvstendige.

Men kunngjøringen gjorde det klart at det virket som om Microsoft fortsatt ville være utgiver av deres kommende prosjekt, og nå er dette angivelig bekreftet. Ifølge Windows Central har visepresidenten for Microsoft Studios bekreftet at det er inngått en avtale mellom Microsoft og Toys for Bob om deres første tittel som uavhengig studio.

Dessverre vet vi fortsatt ikke hva slags prosjekt det er snakk om, men ifølge Booty ligner det på spill som Toys for Bob har laget tidligere. Mange fans håper at Toys for Bob vil lage et nytt Crash Bandicoot eller utvikle noe med Banjo Kazooie (som eies av Microsoft), men studioet har allerede sagt at det blir noe helt nytt.