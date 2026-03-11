Rykte: Microsoft vil at ditt gamle Xbox-bibliotek skal kunne spilles av på PC

HQ

Microsoft ser ikke ut til å ha noen planer om å la gamle Xbox-klassikere samle støv. Tvert imot er det nå sterke indikasjoner på at de jobber iherdig for å gjøre så mange Xbox- og Xbox 360-spill spillbare på PC som mulig - uten at du trenger å bruke penger på å kjøpe spillene på nytt.

Under GDC antydet Jason Ronald fra Microsoft at teamet eksperimenterer med nye måter å gjøre gamle titler tilgjengelige på moderne arkitektur. Kort tid etter støttet innsideren NateTheHate dette ved å nevne hvordan dette i praksis handler om bakoverkompatibilitet på PC for gamle Xbox-spill. På ResetEra skrev Nate at :

"Ms back-compat team har ønsket å bringe og gjøre ditt OG Xbox og Xbox 360 digitale bibliotek spillbart på PC"

Hvis planene blir virkelighet, vil det bety at spill du allerede har kjøpt digitalt på Xbox - for eksempel klassikere fra Xbox 360-tiden - kan vises i PC-biblioteket ditt via Microsoft-kontoen din. Dette vil åpne døren for gamle favoritter som Ninja Gaiden Black og Crimson Skies. Initiativet passer også perfekt inn i Microsofts stadig tydeligere strategi om å viske ut skillet mellom konsoll og datamaskin.

Vi kan bare håpe, eller hva sier du? Kunne du tenke deg å se gamle Xbox- og Xbox 360-spill dukke opp som spillbare klassikere på PC?