Rykte: Microsoft vil ikke ha noen ekte eksklusive produkter i fremtiden

Det er ikke lett å forstå Microsofts strategi akkurat nå. Oppfølgeren til en tidligere PlayStation-eksklusiv som Senua's Saga: Hellblade II kom bare til PC og Xbox, mens Indiana Jones and the Great Circle ble en tidseksklusiv og The Outer Worlds 2 kommer til Playstation på dag én. I mellomtiden har vi titler som Avowed og South of Midnight som begge ser ut til å være Xbox-eksklusive (i det minste for nå).

Det finnes ingen god regelbok, ingen klar policy, og flere og flere begynner å stille spørsmål ved hvorfor de skal kjøpe seg inn i Microsofts økosystem.

Nå skriver Windows Central-redaktør Jez Corden via X at ekte eksklusiver er borte for godt når det gjelder Microsoft, og at de fra nå av i beste fall vil jobbe med tidseksklusiver. Cordens meninger er selvfølgelig ikke offisielle, men han har vist seg å være på toppen av Microsoft mange ganger før, og han legger også til:

"Hvis noen spill er eksklusive, vil det i beste fall være tilfeldig, "case by case" -argumentet kommer stort sett til å være multiplat, tidsbestemt og med kanskje noen få (veldig få) avvikere."

I et nøtteskall ser det ut til at Microsoft, med svært få unntak, vil jobbe med multiformatspill fremover, der de eksklusive spillene som finnes er for en begrenset tid. Hvis vi antar at Corden har rett, blir det interessant å se hvordan dette vil påvirke spillmiljøets vilje til å kjøpe seg inn i deres økosystem, når de kan få alle spillene sine og mer til via Steam eller PlayStation, for eksempel.

Microsoft har allerede flagget at de har ny spillmaskinvare på vei, både en bærbar enhet og en svært kraftig konsoll. Men uten eksklusive spill kan vi tenke oss at de blir vanskeligere å selge, eller hva tror du?