Rykte: Microsoft vurderer en bærbar Xbox

HQ

Nylig rapporterte vi om ryktet fra YouTuberen Moore's Law Is Dead, som hevdet at Sony planlegger å lansere en ny håndholdt enhet. Selv om dette virker ganske rimelig med tanke på populariteten til Switch og Steam Deck, er kilden kjent for å være noe av en hit and miss.

Men det virker som om flere selskaper er interessert i å levere en håndholdt enhet, deriblant Microsoft. For to tiår siden gikk det ofte rykter om en "Xboy", som tydeligvis aldri ble noe av, men nå kan Microsoft være interessert igjen. Det ville være fornuftig av de samme grunnene som Sony, men det har også blitt lansert og annonsert flere håndholdte PC-spillenheter i det siste, og som produsent av Windows og eier av Xbox-økosystemet virker det sannsynligvis som et interessant forretningsperspektiv.

Da journalisten Tom Henderson skrev på X at han tipper "Xbox is looking into it, too", svarte den pålitelige redaktøren for Windows Central, Jez Corden: "Det gjør de.". I en separat diskusjon la Corden også til at "Xbox bokstavelig talt har gitt grønt lys for flere nye maskinvareprosjekter de siste par ukene", noe som potensielt kan være relatert til den håndholdte Xboxen.

Ville du vært interessert i en håndholdt Xbox fra Microsoft, som kjører Windows, sannsynligvis med fokus på Game Pass og Xbox Store spill?