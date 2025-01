Rykte: Microsofts arrangement neste uke blir større enn forventet

HQ

Som vi rapporterte i forrige uke, vil Microsoft kjøre sitt eget arrangement den 23. januar, hvor vi er lovet å se Doom: The Dark Ages, South of Midnight og Clair Obscur: Expedition 33 - samt et hemmelig spill fra et hemmelig studio.

Selv om det i seg selv virker som hyggelige utsikter, er det tegn som tyder på at vi kanskje bør ha høyere forventninger enn som så. Windows Central-redaktør Jez Corden har gjentatte ganger vist seg å ha god oversikt over hva Microsoft holder på med, og via Bluesky skriver han kryptisk at han tror "Xbox Developer_Direct kommer til å bli mye større enn Microsoft foreløpig gir inntrykk av".

Dessverre vet vi ikke noe mer enn det, men Corden har oftere rett enn feil, så forhåpentligvis kan vi få informasjon om noen andre overraskelser også. Kanskje noe nytt for Game Pass?