Rykte: "Midlertidig" Persona 6 logo lekket ut

Atlus er et av selskapene som organiserer utgivelsesplanen sin best, selv blant den japanske industrien. I 2023 lanserte de Etrian Odyssey Collection, en pakke med alle tre spillene remastret, og Persona 5 Tactica, en ny spin-off av deres mest globalt elskede serie. Men 2024 ser ut til å bli enda bedre, med den allerede utgitte hiten Persona 3 Reload, det nært forestående Shin Megami Tensei V: Vengeance og Metaphor: ReFantazio i oktober. Alle de tre hovedseriene får nye (eller første) utgivelser i år, men hva har fremtiden å by på?

Det er klart at alle øyne og ører til presse og spillere er på den hypotetiske kunngjøringen av Persona 6. Atlus har vært veldig stille om den neste store delen i JRPG-serien, men i løpet av de siste årene har vi hørt noen få hint om hva P-Studio kan forberede, samt en og annen forsinkelse. Det meste har kommet fra brukeren Midori, som har dukket opp som den viktigste uoffisielle kilden til nyheter og eksklusivitet om alt som har med Sega og Atlus å gjøre. For noen uker siden forutså han allerede at den dominerende fargen for det neste Persona-spillet ville være grønn, og med lekkasjen han tilbød i går, ser han ut til å bekrefte det.

Takket være et innlegg på X har vi nå en logo (foreløpig) for Persona 6, som også blir det første virkelige beviset på at spillet eksisterer. Den består av en bokstav 'p' lagt på et nummer seks på en grønn bakgrunn, som du kan se nedenfor.

Senest denne uken ble det bekreftet at Katsura Hashino (regissør av de fleste av Atlus' store JRPG-er) og Shigenori Soejima (karakterdesigner) vil være til stede på SGF 2024 for å snakke om Metaphor: ReFantazio. Det er høyst usannsynlig at de vil nevne noe om Persona 6 på Geoff Keighleys show, og de vil sannsynligvis vente til desember, på et eget arrangement, eller på The Game Awards, for å vise oss (forhåpentligvis) den første offisielle kunngjøringen av Persona 6.