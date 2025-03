Rykte: Minecraft Dungeons får en oppfølger

HQ

For fem år siden ble Minecraft-spinoffet Minecraft Dungeons utgitt, som ble uventet populært og fikk ganske lang støtte fra Mojang med tonnevis av ekstra innhold. Etter nesten tre år bestemte Mojang seg imidlertid for at de var ferdige med spillet og gikk videre til andre prosjekter.

Nøyaktig hva vet vi ikke, men nå skriver X0X_LEAK (via Insider Gaming) at de tilsynelatende har jobbet med en oppfølger i to år :

"Nytt Minecraft spinoff-spill som for tiden kalles "Project Spicewood". Det er en oppfølger til Minecraft Dungeons og har vært under utvikling i minst to år."

Som om ikke det var nok, har brukeren Vislowerkebab også delt påståtte bildebevis av prosjektet.

Minecraft Dungeons var et fangehullsspill for opptil fire personer som stort sett fikk gode anmeldelser, selv om noen mente at det manglet litt dybde. Forhåpentligvis er dette noe som vil bli lagt til i en potensiell oppfølger.