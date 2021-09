Rykte: Minnekort på 512GB kommer snart til Xbox Series

HQ

Det er fullt mulig å utvide mengden plass på Xbox Series X og S, men det finnes kun én løsning fra Seagate, og den er på 1TB, og det er ikke akkurat billig. I skrivende stund koster dette minnekortet 2449 kroner, så det er kanskje på tide at det kommer flere muligheter på bordet, eller hva?

Og noe tyder på at det vil skje snart. Xboxsquad.fr skriver nemlig at de har hørt fra flere kilder at Seagate introduserer en modell på 512GB den 14. november.

De hevder også at prisen kommer til å være €125, hvilket er noe høyere per gigabyte, men kanskje verdt det for de som ikke føler de trenger så mye.

Dette er ikke blitt bekreftet enda, så vi får bare vente og se.