Rykte: Mojang jobber på minst to nye Minecraft-spill

Minecraft har vært blant verdens største spill en stund, men selv om det ble lansert for ganske mange år siden, så fortsetter det bare å vokse. Det er nå over 140 millioner brukere hver eneste måned, og det har også gjort at Mojang har kunnet utvide deres antall faste ansatte, som gjør at de kan ha mange jern i ilden.

Spør du for eksempel Windows Central, så innebærer det større antallet ansatte at det er flere spillprosjekter på vei, og de er tilsynelatende alle forbundet til Minecraft-universet.

Ifølge Jez Corden er det minst to Minecraft-spill under utvikling hos Mojang, men det vites ikke om det er snakk om nye kapitler i spesifikke serier, som Story Mode eller Dungeons, eller noe helt annet.

"One thing I know for sure: There is more Minecraft coming. I know from trusted sources that Mojang has at least two all-new projects that aren't Minecraft or Minecraft Dungeons, although I have no idea exactly what those games might look like. Perhaps we'll discover that all of those pixel-style art posts were in fact teases for full-blown projects ... or maybe not. One can hope, though."