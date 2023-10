Rykte: Neste Ghostbusters-film heter Ghostbusters: Frozen Empire

HQ

Sommervarmen hadde knapt rukket å komme i juni før Sony <a href="https://www.gamereactor.no/ghostbusters-afterlifeoppfolgeren-har-fatt-iskald-plakat-1262613/"avslørte den iskalde logoen til Ghostbusters Afterlife-oppfølgeren som etter planen skal ha premiere i mars 2024. Ettersom Ghostbuster-logoen er frossen, antok vi at det ville bli et kaldt eventyr i New York, og skal vi tro filminsideren MyTimeToShineHello, er det akkurat det vi kommer til å få.

Han har nå lekket tittelen på filmen, som visstnok blir Ghostbusters: Frozen Empire. En rimelig gjetning er at Empire i tittelen er Empire State (kallenavnet for staten New York), og at det av en eller annen overnaturlig grunn blir veldig, veldig kaldt.