Rykte: Neste Tomb Raider er et åpent verdenseventyr i India

HQ

Det er seks år siden Shadow of the Tomb Raider ble utgitt i 2018 (samme år som Alicia Vikander spilte Lara Croft i den siste Tomb Raider-filmen), noe som betyr at vi ikke har sett noe nytt fra serien på en god stund.

Men ifølge lekkasjeren V Scooper på X kan dette være i ferd med å endre seg. Han/hun sier at "Next Tomb Raider game will be fully open world and set in India" og at det vil bli avslørt "soon". Spillet er beskrevet slik :

"Med enorme landskap, fri bruk av motorsykkel, fallskjerm og vanlige Laras traverseringsmetoder for å ubegrenset navigere over et stort kart og dets utfordringer."

Lekkasjen hevder til og med å ha en idé om når det kommer, og legger til at det skal "slippes om mindre enn ett år hvis det ikke er forsinkelser. Men dette er ikke låst."

Selv om dette er informasjon fra en kilde vi ikke er helt kjent med, delte den veldig pålitelige Insider Gaming denne nyheten, og la til at V Scooper er "en Twitter-bruker med en historie med tidligere scoops", noe som gjør det i det minste noe mer troverdig.

Vi har visst i årevis at et nytt Tomb Raider er i produksjon, og at det utvikles med Unreal Engine 5. Det har også vært mange rykter som hevder at det neste Tomb Raider faktisk vil være en åpen verden, men all informasjonen ovenfor er fortsatt ubekreftet, så ta den med den vanlige mengden salt (vi foretrekker kosher).