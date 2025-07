Rykte: Neste Xbox dropper bakoverkompatibilitet for eldre spill

HQ

Bakoverkompatibilitet har lenge vært noe av et mantra for Xbox, men med neste konsoll kan det være i ferd med å endre seg. Ifølge en anonym innsider planlegger Microsoft å avslutte støtten for Xbox One-spill - spesielt tredjepartstitler. Noen få spill vil fortsatt fungere under "Play Anywhere"-initiativet, men de vil være unntaket snarere enn regelen.

Den anonyme kilden hevder :

"Selvsagt vil alle XBOX 1st Party-spill eller spill med en "Play Anywhere"-spesialavtale fungere på enten XBOX-konsoller eller Microsofts nye ASUS Windows Handheld, men alle gamle spill eller de fleste tredjepartsspill vil sannsynligvis få store problemer med å fungere på fremtidige XBOX-konsoller hvis de egentlig bare er glorifiserte Windows-PC-er."

Dette vil bety at forbrukere som tidligere har kjøpt Xbox One-titler, plutselig kan oppleve at de ikke kan spille dem på nyere maskinvare. Innsideren antyder også at overgangen til en PC-basert plattform gjør det teknisk vanskelig å opprettholde bakoverkompatibilitet - noe som sies å være hovedgrunnen til at funksjonen skrotes.

Spiller du fortsatt eldre titler på din Xbox?