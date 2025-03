Rykte: Neste Xbox er nærmest en PC med et TV-vennlig skall

HQ

Ledende ansatte fra Xbox-teamet og selveste Phil Spencer, Microsofts spillsjef, har gjentatte ganger bekreftet at de har en ny Xbox på trappene, og de hevder at den vil bli det største tekniske steget noensinne. Men når kommer den, og hvorfor skal folk kjøpe den når de like gjerne kan spille selskapets spill på PC og PlayStation nå?

En grunn er selvfølgelig Game Pass, som fortsetter å være utrolig gunstig for de fleste spillere og ikke er tilgjengelig for andre formater. Men det ser ikke ut til å være overbevisende nok for øyeblikket, så hvorfor skulle neste Xbox endre det? Kanskje vi nå har et bedre innblikk fra Windows Central-redaktør Jez Corden på The Xbox Two Podcast.

Corden er kjent for å ha god innsikt i hva Microsoft holder på med, og kommenterer ryktet om at neste års Call of Duty vil være en lanseringstittel for konsollen, og at utviklingsenheter allerede har blitt sendt ut. Han sier at den neste Xboxen er en PC som er bygget for å kobles til en TV, men at ingen utviklingssett er sendt ut ennå:

"Hvis informasjonen om Call of Duty er korrekt [om at det lanseres på neste generasjons Xbox i 2026], er det ikke noe utviklingssett akkurat nå. Så som ideen om at utviklere allerede har fått neste generasjons Xboxs utviklingssett ... det er bare ikke nøyaktig.

Jeg mener hele ideen med den neste Xboxen er at den kommer til å være en PC i hovedsak, men med et TV-vennlig skall som også har et spesifikt sett med spesifikasjoner i tankene, så utviklere vil bygge for Windows PC på en måte, men på en slik måte at de vet nøyaktig hva spesifikasjonene vil være. Så kanskje Call of Duty-ryktet kan være riktig, men hvis det er det, handler dev kit-praten mer om hva slags spesifikasjoner de har blitt bedt om å målrette mot for neste Xbox, ikke om å ha noe dev kit."

Hvis den neste Xboxen er en mer praktisk og brukervennlig PC, betyr det at den vil ha et stort utvalg av spill, og at den også vil ha tilgang til tjenester som Steam. Tiden da Xbox-spillere ble stående uten visse titler vil derfor være godt og vel over, faktisk vil de ha flere spill enn noen gang før, ettersom praktisk talt alt i dag kommer til PC.

Men det ser ut til at vi må vente på det, fordi Corden sier at ryktene om en utgivelse i 2026 er falske, og sier:

"Men jeg er ganske sikker på at ny maskinvare ikke er 2026, det er 2027."

Hva synes du om dette konseptet?