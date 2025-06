Rykte: Neste Xbox er en tradisjonell konsoll og ikke en PC

HQ

Det har vært mye snakk om neste generasjon Xbox, og Microsoft legger ikke skjul på at de jobber med den og hevder at den vil bli svært kraftig. Noen lekkasjer tyder på at konsollen vil være nærmere beslektet med en Windows-PC når det gjelder maskinvare, for eksempel for å kunne kjøre spill fra Steam.

Men nå kommer et rykte som hevder det stikk motsatte. Den velkjente lekkasjen eXtas1s trekker oppmerksomheten mot en påstand fra AMD-innsideren Kepler, og sier at den neste Xboxen tross alt vil være en tradisjonell konsoll.

Og dette ser ut til å bli i det minste delvis støttet av Windows Central-redaktør Jez Corden, som i et svar på et annet eXtas1s-innlegg om bakoverkompatibilitet skriver at det er sant at den neste Xboxen vil fungere med spill fra Xbox, Xbox 360, Xbox One og Xbox Series S/X og også kjøre dem på maskinvarenivå (ingen emulering involvert).

Vi vet selvfølgelig ikke om dette stemmer, men vi mistenker at mange av dere håper at informasjonen viser seg å være korrekt.