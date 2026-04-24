Rykte: Neste Xbox retter seg mot $ 3,000 PC-ytelse til en brøkdel av prisen

Microsoft sikter angivelig mot stjernene med den neste Xboxen, som (ifølge ryktene) skal levere ytelse på nivå med en high-end spill-PC som koster rundt 30 000 kroner. Men til en betydelig lavere pris, selvfølgelig.

Denne informasjonen kommer fra Moore's Law Is Dead, som i sin siste podcast forklarte hvordan Project Helix egentlig er en "high-end PC" pakket inn som en konsoll. Under panseret sies det at Microsoft bruker en spesialdesignet APU fra AMD basert på RDNA 5-arkitektur, som potensielt kan levere vanvittig mye kraft.

Når det gjelder prislappen, sies Helix å koste et sted mellom $ 1,000 og $ 1,500. Så billig blir den absolutt ikke, men hvis den faktisk kan levere på samme nivå som en datamaskin som er to eller tre ganger så dyr? Da vil konsollen fremstå som et røverkjøp. Det er en dristig ambisjon, hvis det viser seg å være sant.

Hva tror du, kan Microsoft klare dette?