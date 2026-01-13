Rykte: Ninja Theory jobber med et tredje Hellblade-spill

HQ

Det var ikke en storselger, men Senua's Saga: Hellblade II fikk gjennomgående positive anmeldelser og regnes som et av de mest visuelt imponerende spillene i denne generasjonen. Mange antok at det også ville fungere som et slags farvel til Senua og hennes eventyr - men det ser ikke nødvendigvis ut til å være tilfelle.

I Xbox Two-podcasten sier den ofte veldig kunnskapsrike Xbox-journalisten Jez Corden:

"Etter det jeg forstår, er det neste spillet [fra Ninja Theory] Hellblade 3, og det kommer til å bli litt mer interaktivt enn Hellblade 1 og 2. Jeg vet ikke nøyaktig hvordan Hellblade 3 kommer til å bli, om det i det hele tatt kommer til å bli Hellblade 3, men det høres ut som om det kommer til å være i Hellblade-universet. Og det høres ut som om de ønsker å gjøre det til mer av et spill og utvide appellen til en viss grad."

Det er selvfølgelig mulig at vi kommer tilbake til universet uten Senua, eller at hun dukker opp i en birolle, men det kan også være noe helt annet. For alle som håper på skrekkspillet Project: Mara, som Ninja Theory presenterte for seks år siden, har Corden noen skuffende nyheter :

"Dere bør ikke forvente at Project: Mara å være en ting. Project: Mara var bare et konsept, det er ikke et spill, og det er ikke et spill de jobber med for øyeblikket."

Han sier at det absolutt er noe de kan komme tilbake til, men hvis Corden har rett (og det har han ofte), ser det ut til at vi kan se frem til mer Hellblade etter hvert, om enn i et litt lettere og mer spillorientert actioneventyr.