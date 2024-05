Rykte: Ninja Theory lager allerede et nytt spill

HQ

Mandag kveld la Ninja Theorys studiosjef Dom Matthews ut et åpent brev på Instagram der han takker fansen, som han sier har vært veldig støttende og gitt gode tilbakemeldinger under utviklingen av Senua's Saga: Hellblade II.

Noen tolket imidlertid brevet som et slags farvel, og fryktet at de kunne bli det neste studioet som blir lagt ned når Microsoft sier opp folk. Men ifølge Windows Central-redaktør Jez Corden er det ingenting å bekymre seg for, snarere tvert imot.

Corden forteller at Ninja Theory faktisk nettopp har fått grønt lys for et nytt prosjekt (som ikke er det tidligere annonserte skrekkspillet Project: Mara).

Senua's Saga: Hellblade II slippes i dag, og vi har en anmeldelse i løpet av morgentimene. I det åpne brevet skriver Matthews at studioet mener de har utviklet et eventyr som tar "deg med på en reise som etterlater deg med tanker og følelser". Om noen timer får du vite om de har lyktes.