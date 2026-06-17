Rykte: Ninja Theory var allerede i fare da de avslørte Senua

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De siste dagene har vi hørt at situasjonen kan se ganske dyster ut for noen sentrale Xbox-studioer. Uansett kan studioer som Compulsion Games, Double Fine og tilsynelatende til og med Arkane ikke lenger være tilknyttet Xbox eller rett og slett bli lagt ned for godt. Ninja Theory, utvikleren bak Hellblade-spillene, er tilsynelatende også i fare. Dette hadde kanskje ikke hørtes så rart ut, men så avslørte Ninja Theory Senua, et helt nytt spill med planlagt utgivelse i 2027, under den nylige Xbox Games Showcase.

Hvorfor skulle Xbox gi en forhåndsvisning av et spill hvis de kanskje skulle legge ned studioet bak det? Vel, ifølge Stephen Totilo fra Game File hadde Xbox allerede planer om å avvikle eller gå hver til sitt med Ninja Theory da spillet ble avslørt. Det er uklart om Ninja Theory visste om dette.

Men Microsoft håpet at avsløringen av et nytt spill ville vekke investorers interesse. Det er uklart om den planen fungerte, men det betyr at selv om Ninja Theory har et nytt spill klart for utgivelse innen 12 til 18 måneder, vil det likevel ikke redde dem fra Xbox' planer om å kutte kostnader.