Rykte: Nintendo Direct er planlagt for midten av juni

Per i dag er det bare to uker og to dager igjen til Geoff Keighley sparker i gang sommerens største spillbegivenhet, Summer Game Fest, som etterfølges to dager senere av Microsofts Xbox Games Showcase - en begivenhet som har vært enorm de siste årene. Vanligvis arrangeres det flere aktiviteter i denne perioden, ofte omtalt som "ikke-E3", og kanskje vil Nintendo være vertskap for en av sine egne.

Den svært pålitelige journalisten Jeff Grubb sier at han har hørt at en Nintendo Direct er på trappene rundt midten av juni. Dette passer godt med Nintendos historiske mønster for denne tiden av året, så det er en god sjanse for at det blir et show denne sommeren også. Videre uttalte Nintendo-sjef Shuntaro Furukawa nylig at selskapet har "nye titler forberedt for andre halvdel av dette regnskapsåret, i tillegg til de som allerede er annonsert," og en Nintendo Direct i juni ville utvilsomt være en utmerket mulighet til å kunngjøre noe - og deretter kanskje vise frem spill på Gamescom, gitt at de bekreftet sin deltakelse i den enorme tyske messen i går.