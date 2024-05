Rykte: Nintendo forbereder to store Nintendo Switch-utgivelser før mars 2025

HQ

Akkurat da vi hadde gitt opp håpet, kommer lyset tilbake for å varme minnene om et fjernt Hyrule. Vi har i årevis fulgt ryktene om remastrede versjoner av The Legend of Zelda: Wind Waker HD og The Legend of Zelda: Twilight Princess HD som en felles pakke som ville passe fint på Nintendo Switch. Disse ryktene som antok at de to eventyrene (som allerede hadde sine oppdaterte versjoner på Wii U) aldri utkrystalliserte seg, men kan nå være Nintendos avskjedsgest med den nåværende konsollen.

Ifølge PH Brazil, det samme mediet som først ertet med at Nintendo Switch 2 ville komme tidlig i 2025, hevder nå at selskapet planlegger å gi ut "to store nyutgivelser" før mars neste år, når regnskapsåret avsluttes. De hevder også at den ene vil være en oppdatert versjon av en Gamecube-tittel, mens den andre vil være en moderne versjon av en Nintendo 3DS-tittel. Mediet utelukker imidlertid at kunngjøringen av disse to prosjektene vil finne sted på neste måneds ryktede Nintendo Direct-presentasjon, så det vil ta en stund før vi vet med sikkerhet.

Ifølge nåværende prognoser vil Nintendo Switch ha solgt rundt 150 millioner enheter innen mars 2025, en utrolig spillerbase som helt sikkert vil være nostalgisk for å gjenopplive en av disse titlene. Det vil vi gjerne, i tillegg til å bringe tilbake klassikeren Xenoblade Chronicles X, etter suksessen med den nummererte tredje delen i 2022.